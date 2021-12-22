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Збільшення розміру субсидії: кому автоматично перерахують і що робити, якщо зріс дохід

9:29 22 грудня 2021
Калькулятор

Одержувача субсидії, доходи якого, наприклад, в опалювальний сезон, зростуть, не позбавлять через це державної допомоги.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

«Якщо людині призначили субсидію на певний сезон, то протягом цього періоду автоматично через зростання доходів субсидії не позбавлять. Зростання доходів вплине на те, чи призначать цю допомогу від держави наступного сезону», — зазначила міністерка.

За словами Марини Лазебної, субсидія розраховується двічі на рік: на неопалювальний та опалювальний сезон.

«Якщо субсидію призначили на певний сезон, то автоматичний перерахунок її розміру провадиться лише за зміни тарифів на житлово-комунальні послуги», — пояснила вона і додала, що інші перерахунки можуть здійснюватися після звернення субсидіанта у таких випадках:

  • пенсіонерам, які працювали, але звільнилися та їхні доходи менші за ті, що враховувалися при розрахунку субсидії;
  • особам, які підтверджують зміну розмірів доходу, врахованого під час призначення субсидії.

Повний текст інтерв'ю «Як дізнатися, чи призначено субсидію та самостійно перевірити її розмір: пояснює міністерка Марина Лазебна» читайте на сайті «ФАКТІВ», як і першу його частину «Чи призначать субсидію власникам кількох квартир, іноземцям та безробітним: розповідає Марина Лазебна».

Фото з Pixabay

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