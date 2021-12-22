АМКУ оштрафував Roshen за монополію на ринку патоки

В Антимонопольному комітеті України «виписали» майже 284-мільйонний штраф компаніям, «пов'язаним відносинами контролю через кінцевого бенефіціарного власника» п'ятого президента Петра Порошенка, звинувативши виробників у порушеннях законодавства у царині захисту економічної конкуренції за допомогою зловживання монопольним становищем на загальнодержавному ринку первинної реалізації патоки крохмальної кукурудзяної та глюкозних сиропів.

В АМКУ заявили, що порушення полягали у необгрунтованому підвищенні цін на патоку та сиропи протягом квітня — червня 2018 року, лютого — березня 2019 року та у жовтні 2020 року.

«Шляхом аналізу цінової поведінки Групи встановлено, що протягом 2018−2020 років ціна на потоку та сироп підвищувалася та знижувалась нею безсистемно», — зазначили в комітеті. Зокрема, АМКУ звернув увагу на те, що «для одного з покупців патоки у досліджуваний період встановлювалися ексклюзивно низькі ціни», наголосивши на можливості «спроби Групи таким чином перешкодити одному зі своїх найбільших покупців патоки перейти до конкурента» — імпортера з Ростовської області Російської Федерації.

Заявивши, що відповідачі «є учасниками вертикально-інтегрованого суб'єкта господарювання (мають замкнутий цикл виробництва товарів — від вирощування кукурудзи до виробництва кондитерських виробів)», в АМКУ зазначили, що Група могла «набувати суттєвих конкурентних переваг».

У свою чергу у групі компаній заявили про порушення процедури розгляду справи та про «обурення абсолютно безпідставними та необгрунтованими висновками регулятора». Штрафні санкції пов'язали із «політичним переслідуванням колишнього кінцевого бенефіціарного власника Петра Порошенка».

«Ми неодноразово пояснювали АМКУ, що ПрАТ „Дніпровський КПК“ та ПрАТ „Інтеркорн“ є переробниками сировини, які не здійснюють реалізацію патоки третім особам і жодним чином не впливають на формування цін. Проте АМКУ заплющив очі на ці прості факти, адже встановлення всіх обставин справи очевидно не у пріоритеті регулятора», — заявили в InterStarch і додали, що рішення «ставить під загрозу діяльність заводів переробників і може зупинити діяльність товариств на внутрішньому ринку та експорт продукції більш ніж у 70 країн світу».

Нагадаємо, що нещодавно податкова донарахувала компанії «Сінево» понад мільярд гривень додаткових податкових зобов'язань.

Фото з Pixabay

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