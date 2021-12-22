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Гроші

Субсидії у листопаді та грудні: виплати для деяких українців становитимуть 5 тисяч гривень

12:08 22 грудня 2021
Гривні

У Міністерстві соціальної політики припускають, що в цей опалювальний період субсидії на оплату послуг ЖКГ отримуватимуть близько трьох мільйонів домогосподарств — наразі субсидіантів близько 2,7 мільйонів.

«У листопаді — грудні, коли люди масово одержують платіжки за комунальні послуги з урахуванням плати за опалення, вони звертаються за державною допомогою. Середній розмір допомоги орієнтовно становитиме близько двох тисяч гривень. Але це може бути і три, і п'ять тисяч гривень — для кожної сім'ї розмір субсидії розраховується індивідуально, враховуючи її склад та дохід», — заявили у міністерстві та додали, що понад 80% отримувачам субсидії вона була перепризначена автоматично.

У Мінсоці нагадали, що цього опалювального сезону збільшено субсидії на найбільш використовувані комунальні послуги для жителів регіонів, які потрапили до «червоної» карантинної зони, спрощено доступ до субсидій людям, які проживають на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях, багатьом іншим соціально вразливим категоріям населення.

«На сьогоднішній день усі заявки органів соціального захисту на виплату житлових субсидій фінансуються в повному обсязі», — зазначили у Мінсоці і додали, що якщо громадянам важко зараз платити за комунальні послуги самостійно, слід звернутися до органів соцзахисту за оформленням субсидії.

Зробити це можна:

  • звернувшися до представника територіальної громади або до ЦНАП;
  • звернувшися до органу соціального захисту населення, надіславши документи через «Укрпошту»;
  • онлайн на сайті Мінсоцполітики, для чого потрібно мати електронні засоби ідентифікації.

Ексклюзивні матеріали «Чи призначать субсидію власникам кількох квартир, іноземцям та безробітним: розповідає Марина Лазебна» та «Як дізнатися, чи призначена субсидія та самостійно перевірити її розмір: пояснює міністерка Марина Лазебна» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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