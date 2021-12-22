«Скрутки» та корупція на митниці увійшли до топу головних схем в економіці — ЗМІ

Корупційні схеми, пов'язані з ухиленням від сплати податків через систему «скруток», контрабандні потоки на митниці, а також невдала податкова амністія стали найпомітнішими негативними подіями у сфері держфінансів у 2009 році. Про це пише «РБК-Україна».

«Турбулентністю» року видання назвало кадрові ротації в Кабміні. Зокрема, йдеться про призначення першим віцепрем'єр-міністром та міністром економіки України Олексія Любченка.

«Біографія чиновника, який будував свою кар'єру ще за Миколи Азарова, не віщувала нічого доброго ще у 2020 році, коли його запропонували на посаду в. о. голови податкового відомства. Ще до призначення в уряд Любченка звинувачували в причетності до численних схем у податковому відомстві, зокрема до „скруток“ податку на додану вартість, обсяги яких оцінювалися в десятки мільярдів гривень щороку. У схемі, за оперативними даними, брали активну участь і низка інших співробітників податкових органів, зокрема в. о. голови ДПС Євген Олійников, який був заступником Любченка», — йдеться у матеріалі.

В результаті Любченка було звільнено з подальшим проведенням обшуків на тему «скруток».

«Скандалом року» у держфінансах, за версією видання, стали «скрутки» ПДВ.

«Їх наявність неодноразово доводили журналісти, які публікували численні переліки компаній, залучених до „скрутки“, та тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка займалася зловживаннями у податкових органах. В результаті „скрутки“ стали причиною звільнення першого віцепрем'єра Любченка та в. о. голови ДПС Олійникова. Проте про реальні кримінальні справи поки що нічого не відомо. Більше того, за даними учасників ринку, темпи „скрутки“ з кожним місяцем тільки збільшуються», — йдеться у матеріалі.

«Провалом року» журналісти назвали податкову амністію, яку ініціював голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев.

«Попри заявлені десятки мільярдів гривень, які планувалося задекларувати, та сотні компаній, які мали вивести гроші з тіні, ініціатива не має великої популярності у громадян. За останніми даними Гетманцева, до бюджету за 4 місяці зібрали лише 51 млн грн (менше $ 2 млн), „амністувавши“ трохи більше 1 млрд грн. Кількість поданих декларацій не вимірюється навіть сотнями», — йдеться у статті.

Автор публікації зазначає, що банки, де громадяни мають відкривати рахунки для «вибілених» коштів, не поспішають приймати їх на депозити. Адже для них ніхто не скасовував обов'язку проводити фінмоніторинг — тобто перевірку законності походження грошей, непричетність клієнта, наприклад, до фінансування тероризму чи незаконної торгівлі зброєю.

«Недобором року» стали прогалини у виконанні планів боротьби з контрабандою з боку митних органів. Показові звільнення керівників регіональних митниць, санкції РНБО проти контрабандистів, нове обладнання для сканування вантажів, підвищення зарплат митникам — також поки що не допомогли зменшити обсяги контрабанди через кордон.

За даними Гетманцева, мінімальний обсяг «недобору», який показує митниця у 2021 році, становить близько 50 млрд гривень.

Причиною, на думку видання, є наявність контролюючих інтересантів за межами фіскального відомства. Наприклад, минулого року своїх людей у відомство активно просував міністр фінансів Сергій Марченко. Наразі у тиску на регіональні митниці звинувачують радника голови ОП Миколу Беззубенка.

«Примітно, що сам Беззубенко раніше працював під управлінням Сергія Семочка, першого заступника голови СБУ, якого журналісти викрили в організації злочинних схем на закупівлі медичних препаратів. Чому саме кадри з „минулої колоди“ влада ставить на чолі корупційних схем на митниці — питання скоріше риторичне», — сказано у статті.

Як пише ЗМІ, на відміну від «побутових» скандалів, економічна корупція має цілком відчутну ціну: це кошти платників податків, які не потрапили до бюджету, а отже, не були витрачені на нові лікарні, школи, дороги, мости, не були виплачені в якості підвищених зарплат вчителям та лікарям, пенсій та стипендій.

94

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter