У ОП заявили про можливе коригування тарифів: що буде з цінами на газ

В Офісі президента заявили про можливе «незначне коригування деяких тарифів у межах інфляційних очікувань на рівні 10−11%, зокрема, тарифів на розподіл та доставку газу».

Проте, за словами заступника голови ОП Ростислава Шурми, ціна газу для населення протягом нинішнього опалювального сезону не збільшуватиметься.

За його словами, цього року склалася аномальна ситуація на світовому та регіональному ринках енергоресурсів, що призвело до різкого зростання цін на газ, електроенергію та вугілля. Він, зокрема, згадав і роль Росії, «дії якої на регіональному ринку газу призвели до рекордних цін — вартість газу за тисячу кубометрів зросла у 20 разів у порівнянні з 2020 роком».

Ростислав Шурма зазначив, що низка системних заходів дозволила «стримати зростання цін на енергоресурси та тарифи житлово-комунального господарства», і що «уряд виділив суттєві кошти, щоб зберегти тарифи на газ для населення фактично на рівні минулого року — нижче 8 гривень за кубометр».

«Уряд також виділив кошти для забезпечення пільговим газом муніципальних теплокомуненерго, щоб населення отримало опалення практично за цінами минулого року», — додав Шурма.

Нагадаємо, що Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), збільшила тариф на послуги з передачі електричної енергії — з 1 січня 2022 року він становитиме 345,64 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість).

181

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter