Долар та євро подорожчали: як зміняться курси валют до Нового року

Якщо минулого тижня вартість долара та євро дещо знизилася, то нині курси іноземних валют знову пішли вгору. За останній тиждень, з 15 грудня, долар та євро подорожчали на 26 копійок. У середу, 22 грудня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 27,26 грн за долар і 30,79 грн за євро. Гривня девальвувала на 15−20 копійок і на готівковому валютному ринку. В обмінниках долари можна здати в середньому по 27,08 грн, купити — по 27,31 грн; євро — здати по 30,46 грн, купити — по 30,85 грн. На думку експертів, до кінця року курс гривні до основних валют продовжить знижуватися.

«За минулий тиждень курс долара до гривні зріс у всіх сегментах валютного ринку на 0,4−1,5%, — повідомив старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Йосуб. — Так, минулого вівторка офіційний курс долара США, який встановлюється НБУ, піднявся з 26,88 до 27,26 грн (+1,5%). Курси попиту та пропозиції долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДілінг», за цей же час зросли з 27,07−27,09 грн до 27,18−27,20 грн (+0,4%). Середні курси купівлі та продажу готівкового долара в банках за тиждень піднялися з 26,91−27,13 грн до 27,12−27,31 грн (+0,8% - +0,7%). При цьому різниця між середніми курсами продажу та купівлі скоротилася з 0,8% до 0,7% внаслідок швидшого зростання курсу покупки.

Протягом найближчого тижня ми очікуємо на незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 27,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,2−27,4 грн", — вважає Вадим Йосуб.

На думку експертів, одним із факторів, що впливають на курсові коливання, є приплив валюти від трудових мігрантів.

«У вівторок гривня щодо долара США суттєво зміцнилася, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — НБУ у торгах участі не брав. Торгова сесія вівторка з валютної пари долар/гривня завершилася на рівні 27,21 грн, курс євро знизився до позначки 30,67 грн.

Вчора відбувся аукціон Мінфіну України з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку було запропоновано держбонди восьми випусків у гривнях із термінами погашення протягом 3, 12, 18, 24, 28, 30, 36 та 72 місяців, а також 12 місяців — у доларах США. До держбюджету було залучено 20,49 млрд грн. Розміщення відбулося досить успішно завдяки великому вибору запропонованих випусків облігацій та зростанню їхньої середньозваженої прибутковості, зокрема — по «довгих» паперах. Обсяг вкладень нерезидентів в ОВДП за останні дні практично не змінився. Їхні портфелі в даному активі з початку грудня зросли на 1,42 млрд грн — до 92,85 млрд грн. Відсутність попиту на іноземні валюти з боку закордонних інвесторів є підтримкою курсу гривні на міжбанку.

За повідомленням Державної служби статистики, ВВП України у ІІІ кварталі зріс на 2,7% у річному обчисленні. Частково це результат збільшення обсягів переказів трудових мігрантів. З січня до жовтня гастарбайтери перерахували в Україну 11,99 млрд доларів. Це на 2,27 млрд. (+23,31%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Отримані кошти їхні сім'ї витрачають в Україні, тим самим підтримуючи курс гривні та внутрішній попит.

Вважаю, що цього тижня долар щодо гривні зміцниться до рівня 27,45 грн. Єдина європейська валюта з високою ймовірністю зросте до позначки 31,15 грн", — прогнозує Андрій Гойлов.

Експерти зазначають, що на валютний ринок впливає рекордне подорожчання газу в Європі.

«Гривня в середу вранці відіграє втрачені напередодні позиції, повернувшись до позначки 27,25 грн за долар, — повідомив керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Учорашні продажі валюти були сформовані держбанками під купівлю ОВДП, і сьогодні цей фактор уже не впливатиме на ринок. Через війну покупці знову перехоплюють активність. Також очевидно, що відкат курсу робить його привабливим для купівлі.

Серед факторів підтримки купівлі виділимо очікування на збільшення відшкодування ПДВ, яке обмежить продаж валюти експортерами. Також ринок очікує на активізацію бюджетних виплат підрядникам, які на свята традиційно частину коштів розміщують у валюті, щоб уникнути курсових ризиків.

Водночас висока ціна на газ у Європі, понад 2100 доларів за тисячу кубометрів, повністю обеззброїла газових трейдерів, які не готові виходити з покупками імпортного газу. І з огляду на ситуацію з запасами в Європі навряд чи будуть такі продажі Україні. Газовий ціновий шок, високі темпи споживання через похолодання суттєво підвищують ризики для всього комерційного сектора, який може виявитися без газу у другій половині зими. Також подорожчання газу вже позначається на вартості товарів та продуктів, що стимулює інфляцію.

Крім того, перед різдвяними святами майже згорнули активність нерезиденти, які утримують гривню фактично у заручниках можливого відтоку капіталу. Цей фактор стримуватиме ослаблення гривні. Та й загалом активність ринку поступово знижується.

Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить залишатися під тиском із коливаннями в діапазоні 27,2−27,3 грн за долар. Якщо ринок отримає очікувану гривневу ліквідність, то, можливо, реалізує потенційний рух у зону 27,5 грн за долар", — вважає Андрій Шевчишин.

Варто зазначити, що 19 грудня стартувала програма виплати тисячі гривень вакцинованим особам. Попри те, що перевести в готівку цю суму або купити на неї іноземну валюту не вийде, в уряді вважають, що певні галузі економіки отримають додаткове фінансування. Адже витратити «ковідну» тисячу можна у книгарнях, театрах, кінотеатрах, на новорічних виставах, на концертах, у спортзалах та фітнес-клубах, у залізничних та авіакасах на квитки по Україні.

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