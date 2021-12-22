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Гроші

Новорічний вечір на роботі: чи потрібно платити співробітникам «податок на корпоратив»

15:10 22 грудня 2021
Святкова вечірка

Новорічні корпоративні вечірки, на які великі компанії запрошують відомих зірок шоу-бізу, коштують немало. Саме тому у працівників іноді виникає побоювання, що за свято їм доведеться розрахуватися з податковою.

Проте там запевнили, що вартість святкового вечора (банкету, корпоративу), який проводиться працедавцем для своїх працівників, не включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу цих працівників.

Так відбувається тому, що відповідно до Податкового кодексу ця послуга відносится до так званих додаткових благ — коштів, матеріальних чи нематеріальних цінностей, послуг, інших видів доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку.

При цьому оподаткування доходів фізичних осіб, у тому числі одержаних у вигляді додаткового блага, розглядається лише у разі їх одержання безпосередньо конкретним платником податку.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» пояснили, хто має платити податок на доходи фізосіб та як визначають податкових агентів.

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