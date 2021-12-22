Касові апарати для ФОПів обов'язкові з 1 січня, але податкова не зможе це перевірити: чому так

Незважаючи на протести ФОПів, з 1 січня 2022 року в Україні розширюють коло підприємців, які зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій — РРО чи ПРРО.

Платники єдиного податку — фізособи-підприємці, які працюють у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, не зобов'язані це робити. Якщо товари не підакзизні. Про це заявив голова податкового Комітету парламенту «слуга народу» Данил Гетманцев.

«Правила, які працюють у Європі, набагато жорсткіші за введені нами», — зазначив він і нагадав про чинний в Україні мораторій на фізичні перевірки податківцями малого та середнього бізнесу.

Цей мораторій діятиме до кінця карантину — ДПС до завершення цього періоду не зможе перевірити встановлення РРО.

Нагадаємо, що за перше порушення штраф становитиме 100% від суми проданого в обхід реєстратора, за повторне порушення — 150% вартості проданого.

Фото з Pixabay

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