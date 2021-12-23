«Київводоканал» підвищує тарифи на воду: скільки тепер доведеться платити

Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг погодила підвищення тарифів столичного водопостачальника «Київводоканал» для фізичних осіб.

Як повідомили в компанії, з 1 січня 2022 року тариф зросте на 5,00 грн (з ПДВ), та становитиме в цілому 30,38 грн за 1 куб. м (у т.ч. ПДВ 5,06 грн), з них:

централізоване водопостачання — 16,164 грн за кубічний метр (з ПДВ);

централізоване водовідведення — 14,22 грн за кубічний метр (з ПДВ).

Таким чином, в компанії підрахували, що витрати на середньостатистичну сім’ю із 3 осіб, які протягом місяця споживають в середньому 6,5 куб. м холодної води, зростуть на 32,50 грн.

Підвищення в «Київводоканалі» мотивують збільшенням витрат на електро- і теплоенергію та природний газ, які забезпечують технологічний процес та підтримання робочого стану основних засобів для виконання безперебійної роботи водопровідної та каналізаційної систем, а також зростанням витрат на податки і збори.

Нагадаємо, що за прогнозами Міністерства економіки, наступного року ціна води може знову зрости — на 16%, і тарифи на воду підніматимуться не лише у 2022 році, а й у наступні роки.

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