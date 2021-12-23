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«Ощадбанк» знову продовжив дію прострочених банківських карток жителів ОРДЛО: названо нову дату і причину

8:56 23 грудня 2021
«Ощадбанк» знову продовжив дію прострочених банківських карток жителів ОРДЛО: названо нову дату і причину

«Ощадбанк» знову продовжив термін дії «старих» пластикових банківських карток для пенсіонерів-переселенців з Донецька та Луганська, однак зробив це востаннє. З такою заявою виступили у прес-службі фінансової установи, нагадавши, що раніше старі карти планувалося заблокувати з 1 січня 2022 року.

Як пояснила журналістам Радіо Свобода начальник Донецького обласного управління «Ощадбанку» Світлана Івенко, люди, які звертаються до банку останнім часом, одержують картки як особисто, так і за дорученням інших громадян (за відповідною довіреністю). Довіреність має бути нотаріально завіреною, її можна оформити і поза територією України.

Усім клієнтам, які ще не звернулися за отриманням нової пенсійної картки, банк надіслав SMS, в якому зазначено, в якому відділенні на клієнта чекає картка. У той же час, якщо пенсіонеру буде зручніше отримати свою карту в іншому місці, він має звернутися до будь-якого відділення у цьому місті, та її доставлять до потрібного відділення протягом трьох днів.

Детальну консультацію можна отримати у відділенні Ощадбанку, також можна звернутися на безкоштовну гарячу лінію (0800−210−800) або написати в чат-бот.

Нагадаємо, у листопаді Кабмін затвердив порядок виплат заборгованостей з пенсій людям, які залишилися жити на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей .

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