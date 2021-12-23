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Оклади бюджетників збільшать у 2022 році: як вирахувати розмір своєї зарплати

9:38 23 грудня 2021
Оклади бюджетників збільшать у 2022 році: як вирахувати розмір своєї зарплати

Законом про державний бюджет на 2022 рік, що його Верховна Рада затвердила 2 грудня, передбачено зростання посадових окладів за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС).

Заробітні плати працівників бюджетної сфери за ЄТС планують, виходячи із посадового окладу працівника 1 тарифного розряду. У наступному році його розмір становитиме:

  • з 1 січня — 2893 грн (таким він є і нині);
  • з 1 жовтня — 2982 грн.

За допомогою зазначених показників можна порахувати розмір посадових окладів працівників бюджетної сфери за ЄТС у 2022 році. Для цього використовують відповідні коефіцієнти, прив'язані до розряду.

Нагадаємо, що у 2022 році рівень мінімальної зарплати підніметься всього на 3%, а саме — до 6700 грн з 1 жовтня 2022 року. Це пов'язано із зобов'язаннями України перед МВФ. Проте тим же законом про державний бюджет передбачено можливість у термін до 31 грудня 2022 року встановити додаткові стимулювальні виплати для держслужбовців.

При цьому у Міністерстві економіки прогнозують, що середня заробітна плата в Україні у 2022 році може становити 15 778 гривень.

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