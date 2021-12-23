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Правила розподілу «ФОПів» за групами хочуть змінити: що пропонують

10:13 23 грудня 2021
Підприємець

Группа народних депутатів від «Слуги народу» та групи «Довіра» ініціювала нове посилення правил роботи ФОПів — вони хочуть виключити з I та II групи «спрощенців» оптових торгівців, інтернет-провайдерів, рієлторів, аптеки, медичні заклади, лікарів приватної практики та будівельників. Відповідний законопроект був зареєстрований в Раді ще наприкінці листопада і наразі ще знаходиться на ознайомленні у народних обранців.

А ось до I групи ФОП у разі затвердження новацій Радою, зможуть бути віднесені виключно підприємці, діяльність яких пов'язана з роздрібним продажем товарів на ринках або з наданням побутових послуг населенню. Також буде обмежено річний штатний фонд — сумою в 165 мінімальних зарплат (наразі це трохи більше 1 млн грн).

У ІІ групі ФОПу, згідно із законопроектом, дозволяється мати в штаті до 10 співробітників. Що ж до його загального річного фонду оплати праці, то він не зможе перевищувати 834 мінімальні зарплати (близько 5,5 млн грн).

Таким чином, підприємцям доведеться переходити до III і IV груп, що може спричинити збільшення податкового навантаження на їхній бізнес.

Нагадаємо, в останнє сесійне засідання Рада, не дивлячись на протести підприємців, не прийняла законопроект щодо відтермінування на рік тотальної фіскалізації ФОПів.

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