Отримати «пакет малюка» стане простіше: Кабмін спростив процедуру для молодих сімей

У четвер, 23 грудня, Кабмін на засіданні ухвалив рішення щодо зміни правил надання молодим батькам допомоги при народженні дитини.

Йдеться про так званий «бебі-бокс», який видають на кожну дитину. Уряд, зокрема, вирішив спростити порядок отримання «пакету малюка» або грошової компенсації. Зокрема, молодим батькам не потрібно буде брати довідки щодо неотримання такого пакету.

Така одноразова допомога надаватиметься і у тому випадку, якщо дитина народилася на тимчасово окупованих територіях. Щоправда, за умови, що одержувач допомоги зареєстрований на підконтрольних територіях або є внутрішньо перемішаною особою.

Грошову компенсацію замість набору для новонародженого можна отримати через застосунок «Дія». Розмір компенсації — 6 300 гривень. Таку суму отримають батьки, якщо подадуть відповідну заявку у грудні 2021 року.

Нагадаємо, що раніше уряд затвердив ухвалу «Про внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня». Це рішення було пов'язане з необхідністю підвищення адресності надання послуги з догляду за дитиною віком до трьох років групам населення, які найбільше потребують допомоги.

Фото з Pixabay

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