Надбавка до пенсії у розмірі 10% прожиткового мінімуму: хто має на неї право

Цього року у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму у багатьох пенсіонерів збільшилась пенсія. Також збільшилися деякі доплати та надбавки.

До редакції «НаПенсії» звернулася жінка, яка має 51 рік стажу та звання Почесного донора. Вона цікавиться, чи збільшилася надбавка донорам.

Юристи нагадали, що раніше Почесні донори отримували надбавку до пенсії у розмірі 10% від прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць.

Розмір надбавки не змінився і після ухвалення нового закону «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові», який набув чинності з 25 січня 2021 року.



Прожитковий мінімум у 2021 році на одну особу з розрахунку на місяць встановлено у таких розмірах:

- з 1 січня — 2189 гривень,

- з 1 липня — 2294 гривні,

- з 1 грудня — 2393 гривні.

Відтак надбавка донорам цього року виплачувалася у такому розмірі:

- з 1 січня — 218,90 гривні,

- з 1 липня — 229,40 гривні,

- з 1 грудня — 239,30 гривні.

Для пенсіонерів прожитковий мінімум затверджений у таких розмірах:

- з 1 січня — 1769 гривень,

- з 1 липня — 1854 гривні,

- з 1 грудня — 1934 гривні.

Жінка має 51 рік стажу. Швидше за все, 31 рік — це понаднормативний стаж, тобто відпрацьовано понад 20 років. Доплати за понаднормовий стаж становить 31% від зазначених сум. Отже, надбавка за стаж цього року має становити:

- з 1 січня — 548,39 гривні,

- з 1 липня — 574,74 гривні,

- з 1 грудня — 599,54 гривні.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики роз'яснили, які надбавки будуть платити жінкам, які вийдуть на пенсію у 2022 році.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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