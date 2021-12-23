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ФОПам не потрібно вести первичку: нардеп Гетьманцев роз'яснив особливості застосування РРО фізособами-спрощенцями

21:46 23 грудня 2021
каса

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який назвав противників фіскалізації «пропащими шахраями», вирішив знову звернутися до підприємців з метою «спростувати міфи», які можуть виникнути з питання встановлення касових апаратів та ведення обліку документів спрощенцями.

Нардеп підкреслив, що закон про запровадження РРО/ПРРО повною мірою запрацює з 1 січня 2022 року.

Переглядати терміни ніхто не буде.

Гетманців закликав не вірити тим, хто обіцяє схеми, як уникнути встановлення касового апарату, чи встановлення лімітів продажу, чи встановлення якихось мінімальних покупок, на які РРО не поширюється. Таких рішень не буде підтримано.

Крім того, нардеп звернув увагу підприємців, що ФОПам 2-ї та 3-ї груп не потрібен облік первинних документів. Податкова не може вимагати від них ці документи.

Попереднє програмування товарів необхідно лише у тому випадку, коли реалізуються підакцизні товари.

У селах, магазинах, що реалізують непідакцизні товари, застосування РРО не потрібно.

Якщо в тому самому магазині реалізують як підакцизні, так і непідакцизні товари, то тоді касовий апарат повинен бути встановлений.

Під час ведення розрахунків за товари та послуги у безготівковій формі РРО встановлювати не потрібно.

Гетманцев нагадав, що до кінця карантину діє мораторій на перевірки підприємців, тому слід використати цей час, щоби навчитися працювати з реєстраторами розрахункових операцій.

Нагадаємо, в Україні хочуть реорганізувати спрощену систему оподаткування. Зокрема, зміняться умови віднесення платника до групи оподаткування та доповниться перелік заборонених для спрощенців видів діяльності.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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