Кабмін розширив перелік ФОП, які можуть не використовувати РРО в обов'язковому порядку

З 1 січня 2022 року набирають чинності вимоги, які зобов'язують підприємців використовувати РРО та ПРРО, проте Кабмін затвердив зміни до постанови, чітко окресливши винятки із правил.

Про це повідомив голова податкового Комітету парламенту «слуга народу» Данило Гетманцев. За його словами, зокрема, від обов'язкового використання касових апаратів звільняються підприємці, які продають товари на території сіл.

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Проте РРО буде для них обов'язковим, якщо бізнесмени у тій же точці торгівлі продають підакцизні товари або проводять паралельно дистанційні торгові операції, зокрема, через Інтернет.

Також РРО або ПРРО є обов'язковими, якщо рішення про їхнє застосування ухвалила сільська рада.

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Підприємці, звільнені від обов'язків використовувати РРО або ПРРО, повинні користуватися розрахунковими книгами та книгами обліку розрахункових операцій.

Раніше у податковій пояснили, які штрафи застосовуватимуться у разі порушення правил використання РРО .

Фото з Pixabay

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