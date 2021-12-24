«ПриватБанку» у судовому порядку заборонили розпродувати борги громадян України (документ)

Грандіозний розпродаж «ПриватБанком» боргів фізичних осіб зупинено у судовому порядку. Суд задовольнив заяву Громадянського об'єднання «Інвалідів «Карітас» та заборонив «ПриватБанку» та компанії ТОВ «Фест Файненшіал Нетворк Юкрейн» здійснювати дії, пов'язані з продажем кредитного портфеля.

«Згідно з рішенням суду, „ПриватБанку“ та американської компанії „Фест Файненшіал Нетворк Юкрейн“ заборонено здійснювати дії, спрямовані на організацію, проведення та оформлення результатів електронних відкритих торгів (аукціону) з продажу портфеля карткових кредитів загальною вартістю 74 мільйони доларів США (1,99 млрд грн), проведення яких заплановано на вебсайті https://www.ffncorp.com/ 28 грудня 2021 року, а також підписувати та затверджувати протоколи, договори за результатами цих електронних відкритих торгів (аукціону) до набрання рішенням суду законної сили», — йдеться у документі.

Нагадаємо, у жовтні поточного року «ПриватБанк» продав 92,8 тисячі карткових кредитів громадян України балансовою вартістю 750 млн грн.

«Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному вебсайті АТ КБ „ПриватБанк“, переможцем аукціону стало ТОВ „Фінансова компанія управління активами“ — вона придбала портфель кредитів за ціною: 18 020 134,19 грн — це лише 2,4% від початкової ціни», — писав «Обозреватель». Як зазначалося в публікації видання, про продаж кредитів фізичних осіб 92 тисяч громадян України немає жодної публічної інформації та наразі у банку не існує жодних програм для проблемних позичальників, за якими можна було б погасити частину боргу, а клієнтам банку не надходило пропозицій щодо пільгового погашення.

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