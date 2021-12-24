Тарифи на газ з 1 січня: що зміниться для українців

Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила нові тарифи на розподіл газу — зміни затвердили для 40 операторів.

Як повідомляє «Газправда», найвищі тарифи — у «Газпостачсервісу» (Вінницька обл.) — 2,95 грн за кубометр та «Спектргазу» — 2,82 грн за кубометр. Тарифи для цих двох компаній не змінилися порівняно з 2021 роком.

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Тариф на рівні 2, 39 грн за кубометр встановлений для «Гадячгазу», «Закарпатгазу», «Лубнігазу», «Миколаївгазу», «Тисменицягазу», «Харківгазу», «Чернівцігазу».

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Найменше за доставку газу пропонують платити споживачам «Київгазу» — 38 копійок за кубометр, «Харківміськгазу» — 52 копійки за кубометр та «Кременчукгазу» — 55 копійок за кубометр.

Фото "Газправди"

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк заявляв, що комісія виходила із необхідності коригування тарифів на рівні інфляційних процесів, проте вийшло навіть менше. За його словами, це стало можливим через те, що газ на виробничо-технологічні втрати враховано на рівні 7,42 грн. за кубометр. «Тому практично це не збільшення, а коригування тарифів відбувається», — додав він.

Нагадаємо, що тарифи на газ для населення зафіксовані до кінця опалювального сезону. Зокрема, клієнти «Нафтогазу України» за тарифним планом «Фіксований» платять 7,96 грн за куб.

Нагадаємо, що раніше в Офісі президента заявили про можливе «незначне коригування деяких тарифів у межах інфляційних очікувань на рівні 10−11%, зокрема, тарифів на розподіл та доставку газу».

А член економічного дискусійного клубу Олег Пензін зазначав, що через підвищення тарифу на розподіл газу збільшаться ціни на товари та послуги для українців, адже виробники закладуть свої витрати у ціни. Також збільшиться заборгованість із комунальних послуг.

Фото з Pixabay

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