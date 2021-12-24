Ставки податків у 2022 році: як зміняться суми ЄСВ та єдиного податку для ФОП

У 2022 році у зв'язку із зростанням мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму податки для фізосіб-підприємців теж збільшаться. Заплатити більше доведеться всім групам ФОП.

Єдиний соціальний внесок. Ставка дорівнює 22% від мінімальної зарплати. ЄСВ за четвертий квартал 2021 року ФОПи мають перерахувати до 19 січня 2022 року. Сума до сплати становить 4070 грн (по 1320 грн за жовтень та листопад, 1430 грн — за грудень).

У 2022 році до 1 жовтня ЄСВ складе 1430 грн на місяць або 4290 грн на квартал. В останньому кварталі року доведеться платити 1474 грн на місяць або 4422 грн, якщо сплата проводиться щоквартально.

Єдиний податок для ФОП першої групи становить 248,1 грн на місяць (10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Єдиний податок для ФОП другої групи — 1300 грн на місяць (20% від мінімальної зарплати);

Єдиний податок для ФОП третьої групи розраховується індивідуально і становить 5% доходу або 3% для платників ПДВ. Встановлено поквартальну сплату податку.

Податок для ФОП на загальній системі. Заплатити потрібно буде 18% ПДФО та 1,5% військового збору.

Нагадаємо, з 1 січня для ФОП 2−4 групи, що працюють у сфері торгівлі, послуг, передбачено обов'язкове використання касового апарату.

Фото pixabay.com

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