За інформацією джерела в юридичній компанії AVELLUM, що представляє інтереси Monobank, учасники «Фінтех Бенд» (власника програмного продукту та основної частини інтелектуальної власності проєкту «Монобанк») дали інструкції щодо підготовки позову проти експартнера Дмитра Дубілета, пише агентство «Українські новини».

«Вам, певно, відомо, що проєкт „Фінтех Ферма“, зокрема, реалізується англійською компанією Fintech FarmLtd. У нашого клієнта є підстави стверджувати, що ця компанія використовує об'єкти інтелектуальної власності „Монобанку“ без належної ліцензії правовласника. При цьому Дмитро Дубілет ніколи не мав безпосередніх прав на об'єкти інтелектуальної власності проєкту „Монобанк“. Усі права інтелектуальної власності належать ТОВ „Фінтех Бенд“ та окремим компаніям групи ТАС», — пишуть «Українські новини» з посиланням на джерело, за словами якого при виході з проєкту Дмитро Дубілет нібито отримав виплату за свою частку і не отримував жодних прав на інтелектуальну власність проекту.

«Відповідно, наші клієнти будуть використовувати всі доступні юридичні засоби для захисту своїх прав, у тому числі в іноземних юрисдикціях. Наразі ми з англійськими колегами готуємо процесуальні документи. Ми не можемо розкрити більше деталей, оскільки судова стратегія є конфіденційною», — цитує агентство правозахисника.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що ексспіввласник «Монобанку» Дмитро Дубілет запустив в Азербайджані свій продукт Leobank. Проєкт Дмитра візуально виявився копією продуктів «Монобанку». Після цієї новини з'явилася інформація про конфлікт «Монобанку» з колишнім партнером Дмитром Дубілетом.

Як зазначається у публікації, для будь-якого молодого стартапу судовий процес на початку експансії на ринок несе величезні ризики, а можливо, і закриття проєкту.

Нагадаємо, навесні цього року НАБУ оголосило у розшук ексголови правління «ПриватБанку» Олександра Дубілета у зв'язку з підозрою у причетності до розтрати. А ВАКС заочно заарештував колишнього голову «ПриватБанку» — суд повністю задовольнив клопотання НАБУ та САП .

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