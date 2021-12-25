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Гроші

Підвищені пенсії у грудні: хто отримає надбавку наприкінці року

9:59 25 грудня 2021
пенсіонерка

Проведений з 1 грудня перерахунок пенсій поки що відчули не всі одержувачі виплат, але підвищені суми будуть виплачені до кінця грудня у визначений термін. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

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Перерахунок торкнувся насамперед непрацюючих пенсіонерів із повним та наднормативним стажем. Їхні пенсії прив'язані до мінімальної зарплати, а надбавки — до прожиткового мінімуму. Дещо підвищилася мінімальна пенсія. Встановлено новий максимум пенсії. Також триває виплата призначених у жовтні підвищених виплат особам 75−80 років.

Встановлено нові розміри пенсійних виплат учасникам бойових дій, людям з інвалідністю внаслідок війни.

«Перерахунок з 1 грудня проведено у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати… Перерахунок проведено своєчасно, виплати все ще продовжуються», — пояснила Галина Мастюгіна, заступниця директора Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України.


Нагадаємо, Пенсійний фонд розповів, як можна самому перевірити правильність призначеної пенсії, та подати заявку на перерахунок, якщо якісь важливі відомості залишилися неврахованими.

Фото pixabay.com

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