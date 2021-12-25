12 етапів підвищення пенсій у 2022 році: хто отримає доплати з 1 січня

У 2022 році середня пенсія в Україні має становити 4533 грн, а загалом на наступний рік заплановано 12 етапів перегляду розміру виплат.

Протягом року жінкам 1962 року народження, які виходять на пенсію за віком, до виплати буде передбачено підвищувальний коефіцієнт 9%.

1 січня 2022 року пенсії підвищать людям з інвалідністю у зв'язку з Чорнобильською катастрофою. Загалом збільшені виплати отримають 39 тис. осіб. Виплата залежатиме від групи інвалідності (14,6 тис. грн для першої групи, 9,5 тис. грн — для другої, 7 тис. грн — для третьої).

1 січня зростуть пенсії в зв'язку з втратою годувальника сім'ям військових, які загинули у зоні АТО/ООС. Мінімальна виплата становитиме не менше 7800 грн.

На 1 березня призначено індексацію пенсій. Передбачається, що виплати підвищать щонайменше на 10% через інфляціїю, але точний коефіцієнт ще встановлено. Індексації підлягають і ті доплати, що були призначені найстаршим категоріям пенсіонерів (400−500 грн людям 75−80 років і старше).

1 липня підвищиться мінімальна пенсія та прив'язані до неї виплати. Базовий мінімум збільшиться до 2027 грн (зараз — 1934 грн).

1 жовтня запроваджуються доплати особам старше 70 років із повним стажем (35/30 років). Пенсія з доплатою 300 грн повинна становити не менше 3000 грн.

1 грудня — підвищення мінімальної пенсії до 2093 грн. Тоді ж відбудеться перерахунок пенсій з урахуванням збільшення показника середньої заробітної плати за рік.

Нагадаємо, раніше в Кабміні показали, як змінюватиметься середня зарплата у 2022 році.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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