Доплата за понаднормовий стаж та пенсія почесним донорам: як розраховують та хто отримає надбавку у 10%

В Україні, де у 2022 році планують індексацію пенсій, почесні донори мають право на надбавку до пенсії у розмірі 10% від прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць. У такому розмірі надбавка виплачувалася за старим Законом «Про донорство крові та її компоненти». Такою вона залишилася і після ухвалення нового Закону «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові», який набув чинності з 25 січня 2021 року, пише На пенсії.

Законом «Про Державний бюджет України на 2021 рік» прожитковий мінімум на одну особу з 1 грудня встановлено у розмірі 2393 гривні. Відтак надбавка донорам з 1 грудня виплачується у розмірі 239 гривень.

При цьому розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто для пенсіонерів, є нижчим та затвердженим з 1 грудня у розмірі 1934 гривні.

Від цього прожиткового мінімуму залежить розмір доплат за перероблені роки. За кожен рік понаднормового нараховується 1 відсоток доплати від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Як писали «ФАКТИ», протягом 2022 року жінкам 1962 року народження, які виходять на пенсію за віком, до виплати буде передбачено підвищуючий коефіцієнт 9%.

1 січня 2022 року пенсії також підвищать людям з інвалідністю у зв'язку з Чорнобильською катастрофою. Усього підвищені виплати отримають 39 тисяч осіб. Також у цей день зростуть пенсії зі втрати годувальника сім'ям військових, які загинули в зоні АТО/ООС.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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