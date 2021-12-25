Держбанки розпочали виплату тисячі за вакцинацію: що важливо знати

Державні «ПриватБанк», «Ощадбанк» та «Укргазбанк» почали нараховувати кошти програми «єПідтримка» і наразі вже понад 3,6 млн громадян відкрили в цих банках спеціальні рахунки. Про це повідомили у прес-службі Кабінету Міністрів.

Раніше до участі в програмі долучилися Альфа Банк, Монобанк та А-банк.

Тож станом на 24 грудня заявки подали 5 млн українців, 6 млн уже відкрили спеціальну картку, а з держбюджету було профінансовано 270 млн грн.

Подати заявку в застосунку «Дія» на отримання 1000 гривень можна до 29 грудня включно, а витратити отримані кошти — протягом 4 місяців.

Зробити це можна у книгарнях (в т.ч. і Інтернет), театрах, кінотеатрах, на новорічних виставах, на концертах, у спортзалах та фітнес-клубах, а також для купівлі авіа- та залізничних квитків по Україні. А ось перевести гроші з картки еПідтримка на іншу картку не можна. Також не вдасться перевести у готівку залишок коштів. Не передбачено й можливості самостійно поповнити картку до потрібної суми.

Алгоритм дій тих, хто хоче отримати кошти програми читайте в «ФАКТАХ».

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