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У січні роботодавців почнуть штрафувати по-крупному: названо причину, суму та конкретну дату

8:18 26 грудня 2021
У січні роботодавців почнуть штрафувати по-крупному: названо причину, суму та конкретну дату

З 8 січня 2022 року в Україні почнуть штрафувати роботодавців, які порушуватимуть норми Закону України «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі. Це означає, що компанії вже не зможуть зазначати в оголошеннях про вакансію, що їм потрібні тільки чоловіки, або тільки жінки.

Розмір штрафу складає 10 розмірів мінімальної зарплати (з 1 грудня 2021 року вона встановлена на рівні 6500 гривень).

Порядок стягнення санкцій вже затвердило міністерство економіки (він якраз і набуде чинності з 8 січня). Відповідно до нього, виявлення порушників покладено на інспекторів Держпраці, які складатимуть розпорядчий документ про штраф на підставі акту перевірки. Роботодавець же має сплатити штраф до державного бюджету за місцем державної реєстрації юрособи чи ФОП впродовж 15 днів з отримання розпорядчого документа Держпраці. В іншому разі кошти буде стягнуто в судовому порядку.

До речі, раніше «ФАКТИ» писали, як у 2022 році змінюватиметься розмір допомоги з безробіття.

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