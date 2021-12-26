Пенсіонерам, що працюють, перерахують пенсії: коли і як

З квітня 2022 року кожному працюючому пенсіонеру належить доплата до пенсії, розмір якої розраховується індивідуально з урахуванням страхового стажу та розміру офіційної заробітної плати.

Важливо, що перерахунок проведуть автоматично, тобто звертатися до органів Пенсійного фонду особисто не потрібно.

Новий розмір пенсії працюючого пенсіонера визначать шляхом множення середньої зарплати, страхового стажу та індивідуального коефіцієнта заробітку.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про всіх пенсіонерів, хто може розраховувати на підвищення виплат 2022 року.

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