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Пенсіонерам, що працюють, перерахують пенсії: коли і як

9:12 26 грудня 2021
Пенсіонерам, що працюють, перерахують пенсії: коли і як

З квітня 2022 року кожному працюючому пенсіонеру належить доплата до пенсії, розмір якої розраховується індивідуально з урахуванням страхового стажу та розміру офіційної заробітної плати.

Важливо, що перерахунок проведуть автоматично, тобто звертатися до органів Пенсійного фонду особисто не потрібно.

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Новий розмір пенсії працюючого пенсіонера визначать шляхом множення середньої зарплати, страхового стажу та індивідуального коефіцієнта заробітку.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про всіх пенсіонерів, хто може розраховувати на підвищення виплат 2022 року.

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