В Україні з 1 січня подорожчають нові автомобілі: на скільки і чому
Вже з початку 2022 року в Україні піднімуться ціни на автомобілі, причому як на нові, так і вживані. За словами гендиректора Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів (ВААІД) Олега Назаренка, Audi заявила про зростання цін на свої моделі на 3%, Mercedes — на 2%, а Nissan та Honda поки не розкрили деталей.
За словами Назаренка, більшого зростання можна чекати вже до 2025 року, адже алюміній та сталь уже подорожчали на 5−10%.
У свою чергу, подорожчання автомобілів з пробігом пояснюється величезним браком авто в Європі через кризу на ринку напівпровідників і чіпів.
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«Виробникам не вистачає цих комплектуючих, відповідно нові машини не сходять із конвеєрів, не потрапляють у салони, люди не можуть купити нові машини» , — пояснив у коментарі finance.ua директор Інституту досліджень авторинку (ІІА) Станіслав Бучацький.
Як наслідок, зазначає він, автовласники не продають свої старі машини і ті не потрапляють на вторинний ринок.
Інша тенденція — замість покупки нового транспорту споживачі все частіше вибирають авто до трьох років, тому що їх можна придбати без зволікань та дешевше.
Нагадаємо, з вересня вартість вживаних імпортних машин в Україні вже зросла на 5−15%.
Фото avtobazar.kiev.ua212
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