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Гроші

В Україні з 1 січня подорожчають нові автомобілі: на скільки і чому

9:51 26 грудня 2021
Авторинок

Вже з початку 2022 року в Україні піднімуться ціни на автомобілі, причому як на нові, так і вживані. За словами гендиректора Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів (ВААІД) Олега Назаренка, Audi заявила про зростання цін на свої моделі на 3%, Mercedes — на 2%, а Nissan та Honda поки не розкрили деталей.

За словами Назаренка, більшого зростання можна чекати вже до 2025 року, адже алюміній та сталь уже подорожчали на 5−10%.

У свою чергу, подорожчання автомобілів з пробігом пояснюється величезним браком авто в Європі через кризу на ринку напівпровідників і чіпів.

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«Виробникам не вистачає цих комплектуючих, відповідно нові машини не сходять із конвеєрів, не потрапляють у салони, люди не можуть купити нові машини» , — пояснив у коментарі finance.ua директор Інституту досліджень авторинку (ІІА) Станіслав Бучацький.

Як наслідок, зазначає він, автовласники не продають свої старі машини і ті не потрапляють на вторинний ринок.

Інша тенденція — замість покупки нового транспорту споживачі все частіше вибирають авто до трьох років, тому що їх можна придбати без зволікань та дешевше.

Нагадаємо, з вересня вартість вживаних імпортних машин в Україні вже зросла на 5−15%.

Фото avtobazar.kiev.ua

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