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Суму податку збільшать утричі: з 1 січня на українців чекають нововведення на ринку нерухомості

11:08 26 грудня 2021
Податок на нерухомість

В Україні з 1 січня 2022 року запрацюють нові правила оподаткування операцій з нерухомістю. Відтепер з прибутку, отриманого від продажу третього та наступних об'єктів житлової нерухомості протягом року, продавець тепер має сплатити не 5%, а 18%.

Другий продаж житла за рік, як і раніше, оподатковується за ставкою 5%, а перший — звільняється від оподаткування.

Також ставка 18% застосовується при другому та кожному наступному продажу комерційної нерухомості за рік і першому та кожному наступному продажу житла, що перебуває у володінні продавця менш ніж три роки. Останнє, як і раніше, не стосується нерухомості, отриманої у спадок.

Варто зазначити, що оподатковується саме прибуток, тобто різниця між отриманою від покупця сумою та сумою, витраченою на придбання житла.

Як писали «ФАКТИ», в Україні з 1 січня зростає податок на нерухоме майно. Це відбулося через підвищення розміру мінімальної заробітної плати в Україні з 4723 гривень до 6500 грн., до якого прив'язано суму податку.

Фото: ua.depositphotos.com

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