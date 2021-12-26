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Тарифи на комуналку в Україні з 1 січня: що буде з цінами на газ та опалення

20:34 26 грудня 2021
опалення

Попри запевнення уряду щодо стабільних цін на енергоносії протягом нинішнього опалювального сезону, в Україні все ж таки планують перерахувати вартість опалення та газу.

Як повідомлялося, до кінця опалювального сезону, тобто до 30 квітня 2022 року, ціни на газ для побутових споживачів повинні бути у межах 7,96−13,5 грн за кубометр.

За прогнозами Кабміну, у 2022 році ціна газу може зрости на 13% (з похибкою +/- 3%). Експерти вважають, що подорожчання буде 20%. Ціни на газ зростатимуть і у 2023, і у 2024 роках — на 7,5% та 10% відповідно.

Ціна за доставку газу з 1 січня у середньому зросте на 4,1%.

Перед початком опалювального сезону уряд разом з місцевою владою підписали меморандум, у якому домовилися до квітня 2022 року залишити тарифи на опалення для населення на тогорічному рівні.

У Мінекономіки ж очікують з 1 січня 2022 року зростання цін на опалення на 6%. На думку експертів, тарифи на опалення у 2022 році збільшаться на 16%, з невеликою похибкою. Протягом наступних років також очікується зростання цін на опалення.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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