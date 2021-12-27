Претендувати зможуть батько, мати та дружина загиблого: названо ще одну категорію українців, представникам якої підвищать пенсії з 1 січня

З 1 січня 2022 року в Україні заплановано підвищення виплат не лише «чорнобильцям» з інвалідністю, а й близьким родичам загиблого в АТО/ООС.

Рішенням уряду було встановлено, що мінімальні пенсійні виплати непрацездатним батькам, дружині (чоловіку) загиблого у зоні проведення АТО/ООС збільшать до 7 800 гривень.

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При цьому адресна допомога до пенсії надаватиметься їм незалежно від того, чи отримують такі виплати інші члени сім'ї. Очікується, що такі виплати отримають понад дві тисячі українців.

Матеріал про те, як розрахувати мінімальну пенсію для представників різних груп пенсіонерів, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки командування ООС у соціальних мережах

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