Штрафи для ФОП: скільки доведеться платити бізнесу за порушення законодавства щодо РРО з 1 січня

З 1 січня 2022 року підприємці-платники єдиного податку, 2, 3 та 4 груп, які здійснюють операції за допомогою готівки або банківських карток, зобов'язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО чи ПРРО).

Застосування касових апаратів залежить від обсягів обороту та виду діяльності.

У разі порушення закону, до ФОПів будуть застосовуватись штрафні санкції.

При першому порушенні доведеться заплатити штраф у розмірі 100% від суми чека, при другому та наступних — у розмірі 150% від суми чека.



Штрафи будуть накладатися у разі:

- непроведення розрахунково-касових операцій через РРО/ПРРО з фіскальним режимом роботи;



- невидачі розрахункового документа (у паперовій та/або електронній формі);

- проведення розрахункової операції без занесення у розрахункову книжку на окремому господарському об'єкті ФОПа;

- проведення розрахункових операцій з використанням касового апарату або розрахункових книг на неповну суму вартості товарів;

- продаж підакцизних товарів без попереднього програмування кожного найменування.

- ненадання звітності з РРО.

Нагадаємо, податківці пояснили правила застосування РРО при продажу товарів через інтернет та відправлення поштою післяплатою.

А також уточнили, у яких випадках касовий апарат можуть не застосовувати всі без винятку ФОПи.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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