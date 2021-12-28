Приват24, LiqPay, Fondy: коли можна ФОП не використовувати РРО

Касові апарати, на які ФОПів другої-четвертої груп змушують перейти з 1 січня 2022 року, можна не застосовувати, якщо розрахунки за послуги здійснюються тільки через банківські системи дистанційного обслуговування та/або сервіси переказу коштів. Таке роз'яснення від податківців наводить Головбух.

Таким чином, фізособам-підприємцям не доведеться ні купувати РРО, ні встановлювати програмний реєстратор, якщо розрахунки ведуться в системах Приват24, LiqPay, Fondy, WayForPay, Ощад24, EasyPay, PayPong, City24 та подібних до них.

Нагадаємо, у податковій наполягають, що реєстратори мають з'явитися у турагентствах, у туроператорів, у готелях, у магазинах секондхенду, у адміністрацій інтернет-магазинів.

А юристи роз'яснили, що РРО/ПРРО не застосовуються у разі, якщо оплата за товари або послуги проводиться з поточного рахунку на поточний рахунок через онлайн-банкінг, через платіжний термінал, що належить банку.

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