Ліміти для ФОП на єдиному податку на 2022 рік: в податковій назвали розмір та санкції за перевищення

Наступного року у зв'язку із зростанням мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму (збільшено з 1 грудня) податки для фізосіб-підприємців також збільшаться.

У головному управлінні ДПС у Вінницькій області нагадують платникам податків деякі критерії, які необхідно враховувати під час здійснення діяльності у 2022 році.

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Так, мінімальна зарплата з 1 січня становить 6 500 гривень, а з 1 жовтня 2022 року вона зросте до 6 700 гривень. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 2 481 гривня.

«У разі перевищення встановленого розміру доходу платники податків з наступного кварталу за заявою переходять на застосування іншої групи ЄП або на загальну систему оподаткування. До суми перевищення застосовується ставка 15%», — йдеться у повідомленні.

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Також у податковій нагадали, що з 1 січня 2022 застосування РРО або ПРРО платниками єдиного податку другої-четвертої груп є обов'язковим. При цьому реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО, ПРРО) не застосовуються платниками єдиного податку першої групи.

Фото з Pixabay

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