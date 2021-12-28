З 1 січня всім українцям перерахують розмір абонплати за газ

Із 1 січня всім українцям перерахують розмір плати за доставку газу. Адже регулятор (Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), встановив нові тарифи на розподіл газу для 40 операторів.

Так, для абонентів компанії «Чернівцігаз» доставка палива подорожчає з 2,136 до 2,568 грн за куб, «Миколаїв-» та «Харківгаз» — з 2,148 до 2,388 грн. Наприклад, якщо зараз мешканець Харкова, який платить абонплату за 100 кубів газу, щомісяця має вносити 214,8 грн, то з 1 січня — 238,8 грн.

Крім того, зміниться розрахунок кількості кубів, за які потрібно сплачувати. Для цього весь використаний з жовтня 2020 року до жовтня 2021 року газ поділять на 12.

Найбільшого збільшення сум у платіжках слід чекати на тим співвітчизникам, які опалюють газом великі будинки. Через великі обсяги споживання різниця в тарифах для них буде більш суттєвою.

Нагадаємо, газопостачальні компанії і в 2022 році стимулюватимуть споживачів переходити на річний тариф замість помісячного. Щомісячні тарифи здебільшого становлять 34−38 грн за кубометр, а рекордну планку встановлено на рівні 57,5 грн за кубометр. При цьому найвищий річний тариф становить 14,9 грн/кубометр.

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