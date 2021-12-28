27.09 / 27.30 30.52 / 30.91
Київ: -7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Перехід на пенсію померлих батьків: хто має на це право

20:58 28 грудня 2021
Перехід на пенсію померлих батьків: хто має на це право

В Україні діти, які втратили одного з батьків, мають право на отримання пенсії через втрату годувальника. Порядок застосування статті 36 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» роз'яснив експерт ресурсу «На пенсії».

За його словами, таке право зараз мають:

  • діти померлого годувальника, які не досягли 18 років (старше — якщо їм було встановлено інвалідність до досягнення 18 років);
  • діти, які продовжують навчатись, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років;
  • сироти — до досягнення 23 років, незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Право на отримання пенсії втратою годувальника за померлого батька/матір після досягнення 18 або 23 років мають лише особи, які визнані інвалідами з дитинства.

Читайте також: Чи пенсіонер може оформити посвідчення члена сім'ї померлого учасника АТО: у Пенсійному фонді дали важливі пояснення

Крім того, Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» передбачено надбавку до пенсії для членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків. Ними вважаються в т. ч.

  • діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
  • діти, які мають сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
  • діти, обидва батьки яких померли або пропали безвісти.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, як новий прожитковий мінімум, запроваджений з 1 грудня, вплине на аліменти, допомогу на дітей та соціальні виплати.

362

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Новий рік

У рік Тигра важливими будуть чотири кольори: у чому провести новорічну ніч

Гроші у руках

Пенсії 2022: на скільки зростуть виплати тим, хто має повний страховий стаж, пояснює ексміністр

Торт Королівський

Представлено «Королівський» — оригінальний торт без борошна, що нагадує безе з горіхами та шоколадним кремом

рецепт

Три смачні страви, які принесуть удачу в році Тигра: прості рецепти

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.