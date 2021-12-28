Перехід на пенсію померлих батьків: хто має на це право

В Україні діти, які втратили одного з батьків, мають право на отримання пенсії через втрату годувальника. Порядок застосування статті 36 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» роз'яснив експерт ресурсу «На пенсії».

За його словами, таке право зараз мають:

діти померлого годувальника, які не досягли 18 років (старше — якщо їм було встановлено інвалідність до досягнення 18 років);

діти, які продовжують навчатись, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років;

сироти — до досягнення 23 років, незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Право на отримання пенсії втратою годувальника за померлого батька/матір після досягнення 18 або 23 років мають лише особи, які визнані інвалідами з дитинства.

Крім того, Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» передбачено надбавку до пенсії для членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків. Ними вважаються в т. ч.

діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

діти, які мають сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, обидва батьки яких померли або пропали безвісти.

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