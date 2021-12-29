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Податки для «ФОПів» у 2022 році: коли та скільки платити

9:13 29 грудня 2021
Податки для «ФОПів» у 2022 році: коли та скільки платити

З 1 січня 2022 року в Україні відбудеться збільшення основних соціальних стандартів — мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, до яких прив'язані й податки для ФОП.

Таким чином, мінімальний розмір Єдиного соціального внеску (ЄСВ) з 1 січня 2022 року становитиме 1430,0 гривень (з 1 жовтня 2022 року зросте вже до 1474,0 грн.), а максимальний — сягне 21450 гривень.

Єдиний податок ФОП І групи становитиме 248,10 грн на місяць (не більше 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2022 року), ІІ групи — 1300,0 гривень (20% від мінімальної заробітної плати).

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Єдиний податок підприємців, що працюють у III групі, прив'язаний до їх доходу і становитиме 5% доходу, або 3% доходу + ПДВ.

Раніше у податковій службі роз'яснили, що у разі перевищення встановленого розміру доходу платники єдиного податку з наступного кварталу за заявою переходять на застосування іншої групи єдиного податку або на загальну систему оподаткування. При цьому до суми перевищення застосовується ставка 15%.

Фото з Pixabay

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