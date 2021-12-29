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Гроші

Як витратити тисячу за вакцинацію, якщо смартфон не підтримує технологію NFC: прості відповіді на важливі запитання

9:39 29 грудня 2021
Гривні

Перший етап видачі українцям тисячі за вакцинацію, схоже, закінчується — заяву через додаток «Дія» треба подавати до 29 грудня включно.

Керівник розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік розповів, як отримати гроші громадянам, у яких, наприклад, немає смартфонів та застосунку «Дія». Або ж вони не можуть сплатити за покупку, оскільки у телефоні немає NFC (технологія бездротового високочастотного зв'язку, що дає можливість обміну даними між пристроями, що знаходяться на відстані близько 10 сантиметрів, насамперед, сматрфонами та безконтактними платіжними терміналами).

Якщо людина не має ані податкового номера, ані рахунку в банку, ані NFC, то, за словами Баніка, послугу чи товар можна сплатити на сайті: «Багато хто продає квитки чи абонементи саме через сайт. Книгарні теж. До речі, банки обіцяють також друкувати і пластикові платіжні картки „еПідримки“, щоб ви могли розплачуватися за допомогою терміналів». Він додав, що до третього кварталу 2022 року уряд планує запровадити інші способи подання заявки на отримання грошей.

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Мстислав Банік також відповів на запитання, як вчинити, якщо картку закрито. «Багато банків не дають можливості закривати такі картки. Але якщо це сталося випадково, зверніться до служби підтримки вашого банку», — порадив він.

Нагадаємо, що у Кабміні заявляли, що кошти, отримані громадянами України за повну вакцинацію за програмою «єПідтримка», на призначення житлової субсидії на оплату послуг ЖКГ не впливають.

Фото з Pixabay

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