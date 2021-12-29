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Податкова знижка для «чесних» українців: хто має право на неї претендувати та як повернути гроші

10:12 29 грудня 2021
Податкова знижка для «чесних» українців: хто має право на неї претендувати та як повернути гроші

Уже в січні легально працевлаштовані українці матимуть право на так звану «податкову знижку» або ж часткове повернення раніше сплачених до бюджету коштів. Про це нагадує видання GSMInfo.

Знижка надається, якщо платник податків протягом року витратив гроші на:

  • виплату відсотків за іпотечним кредитом;
  • благодійні внески;
  • оплату навчання;
  • медичні послуги;
  • пенсійні внески;
  • встановлення газобалонного обладнання;
  • будівництво доступного житла;
  • оренду житла (для переселенців з тимчасово окупованих територій).

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Щоб розрахувати розмір компенсації, витрачену суму треба помножити на 18% (ставка ПДФО).

Аби ж отримати компенсацію, потрібно звернутися (наприклад, через «Дію») до податкової за місцем реєстрації, заповнити декларацію, підтвердити витрати, за які можна отримати компенсацію, і протягом 60 днів гроші мають прийти на банківський рахунок.

Важливо, що кінцевою датою звернення за компенсацією за 2021 є 31 грудня 2021 року.

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