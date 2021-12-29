Податкова знижка для «чесних» українців: хто має право на неї претендувати та як повернути гроші
Уже в січні легально працевлаштовані українці матимуть право на так звану «податкову знижку» або ж часткове повернення раніше сплачених до бюджету коштів. Про це нагадує видання GSMInfo.
Знижка надається, якщо платник податків протягом року витратив гроші на:
- виплату відсотків за іпотечним кредитом;
- благодійні внески;
- оплату навчання;
- медичні послуги;
- пенсійні внески;
- встановлення газобалонного обладнання;
- будівництво доступного житла;
- оренду житла (для переселенців з тимчасово окупованих територій).
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Щоб розрахувати розмір компенсації, витрачену суму треба помножити на 18% (ставка ПДФО).
Аби ж отримати компенсацію, потрібно звернутися (наприклад, через «Дію») до податкової за місцем реєстрації, заповнити декларацію, підтвердити витрати, за які можна отримати компенсацію, і протягом 60 днів гроші мають прийти на банківський рахунок.
Важливо, що кінцевою датою звернення за компенсацією за 2021 є 31 грудня 2021 року.27
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