Кабмін затвердив надбавки до зарплат педагогів: кому скільки заплатять

Кабінет Міністрів на засіданні 28 грудня 2021 р. затвердив підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) освітянам, яке станеться з 1 січня 2022 року.

Розмір підвищення посадового окладу (ставки заробітної плати) в залежності від типу закладів та установ освіти становитиме від 5% до 30%, відзначає buh.ligazakon.

Також підвищать розмір надбавок за педагогічні та інші звання — від 10% до 20%, а також за знання та використання в роботі іноземної мови — 5% або 10%.

Працівникам закладів та установ освіти, яким передбачено підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за кількома підставами, абсолютний розмір кожного підвищення визначається виходячи з розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) без урахування іншого підвищення.

У випадку, якщо працівники закладів освіти мають право на підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за різними підставами, передбаченими у розділі «Підвищення за роботу в певних типах закладів та установ освіти», їх посадові оклади (ставки заробітної плати) підвищуються за кожною підставою, але не більш як на 25% .

Розміри доплат за окремі види педагогічної діяльності працівникам у державних і комунальних закладах та установах освіти встановили у діапазоні від 10% до 40%. Так, доплата за класне керівництво у 1−4 класах становитиме 20%, у 5−11 класах — 25%.

Доплата за перевірку навчальних робіт у 1−4 класах встановлено на рівні 15%. У 5−11 класах вона складе 20% - для викладачів мови та літератури, 15% - математики, 10% - іноземної мови, технічної механіки (конструювання) та креслення.

Нагадаємо, у жовтні у Міністерстві економіки розробили програму з підвищення зарплат освітянам і медикам, розраховану до 2024 року. У програмі закладено збільшення заробітних плат, зокрема, лікарів, вчителів щонайменше до 13,5−15 тис. гривень для працівників низької кваліфікаційної категорії, а для працівників вищої кваліфікації — до 20 тис. грн і вище.

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