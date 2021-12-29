Один відсоток у Пенсійний фонд можна не платити: стали відомі важливі деталі оподаткування українців під час купівлі нерухомості

Деякі особи, які купують житло, мають право не платити 1% від його вартості до Пенсійного фонду. Це випливає із постанови Кабінету Міністрів України.

Цим правом користуються переважно ті покупці, які обізнані з цього питання. Але є й такі покупці, які через брак обізнаності деяких норм закону не користуються своїм правом.

Так, згідно з урядовим рішенням, звільняються від пенсійного збору:

• юридичні особи, які купують нерухоме майно за бюджетні кошти;

• організації іноземних держав, які мають імунітет згідно з міжнародними договорами;

• громадяни, які перебували у черзі на отримання житла;

• громадяни, які купують житло вперше.

Придбання житла вперше означає відсутність у минулому таких операцій з нерухомістю:

• покупка;

• приватизація;

• успадкування;

• отримання у дарунок;

• покупка як частки у спільному майні подружжя.

Пенсійний збір також не сплачується за інвестування у будівництво житла (наприклад, за умови участі у Фонді фінансування будівництва, придбання цільових облігацій).

Якщо пенсійний збір сплачено безпідставно, повернути його можна лише у судовому порядку.

Як писали «ФАКТИ», в Україні з 1 січня 2022 року запрацюють нові правила оподаткування угод із нерухомістю. Тепер із прибутку, отриманого від продажу третього та наступних об'єктів житлової нерухомості протягом року, продавець має сплатити не 5%, а 18%.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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