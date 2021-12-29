Один відсоток у Пенсійний фонд можна не платити: стали відомі важливі деталі оподаткування українців під час купівлі нерухомості
Деякі особи, які купують житло, мають право не платити 1% від його вартості до Пенсійного фонду. Це випливає із постанови Кабінету Міністрів України.
Цим правом користуються переважно ті покупці, які обізнані з цього питання. Але є й такі покупці, які через брак обізнаності деяких норм закону не користуються своїм правом.
Так, згідно з урядовим рішенням, звільняються від пенсійного збору:
• юридичні особи, які купують нерухоме майно за бюджетні кошти;
• організації іноземних держав, які мають імунітет згідно з міжнародними договорами;
• громадяни, які перебували у черзі на отримання житла;
• громадяни, які купують житло вперше.
Придбання житла вперше означає відсутність у минулому таких операцій з нерухомістю:
• покупка;
• приватизація;
• успадкування;
• отримання у дарунок;
• покупка як частки у спільному майні подружжя.
Пенсійний збір також не сплачується за інвестування у будівництво житла (наприклад, за умови участі у Фонді фінансування будівництва, придбання цільових облігацій).
Якщо пенсійний збір сплачено безпідставно, повернути його можна лише у судовому порядку.
Як писали «ФАКТИ», в Україні з 1 січня 2022 року запрацюють нові правила оподаткування угод із нерухомістю. Тепер із прибутку, отриманого від продажу третього та наступних об'єктів житлової нерухомості протягом року, продавець має сплатити не 5%, а 18%.
Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»149
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