Українцям розповіли, як «повернути» собі пенсію у разі припинення виплат Пенсійним фондом

Пенсійні виплати, які у 2022 році уряд обіцяє підвищувати у 12 етапів, згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», можуть у деяких випадках зупинятися Пенсійним фондом, а для відновлення пенсіонери мають зробити певні кроки.

Як повідомляють у Пенсійному фонді України, виплати припиняються:

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять неправильні відомості;

у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

у разі смерті пенсіонера;

у разі неотримання пенсії через відділення поштового зв'язку протягом 6 місяців поспіль;

в інших випадках, передбачених законодавством, наприклад: закінчення терміну навчання дітей, які отримують пенсію у разі втрати годувальника; невизнання пенсіонера особою з інвалідністю; працевлаштування особи, яка отримує пенсію за вислугу років, на роботу за посадою, яка надає право на таку пенсію.

У ПФУ додали, що рішення щодо відновлення виплат ухвалює територіальний орган Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для виплат.

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Для поновлення виплати пенсії слід особисто звернутися до будь-якого сервісного центру незалежно від місця проживання (реєстрації) з відповідною заявою, документами, що засвідчують особу (паспорт, ідентифікаційний код) та заявою на проведення виплати пенсії через банківський рахунок, якщо цього бажає пенсіонер.

«Відновлення виплати пенсії не провадиться за заявами, наданими представниками, які діють за довіреностями, та відправленими поштою», — додали у ПФУ.

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року заплановано підвищення пенсій «чорнобильцям» з інвалідністю, а також виплат близьким родичам військових, які загинули у зоні АТО/ООС.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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