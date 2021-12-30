За невеликим винятком: у податковій пояснили, хто з ФОП другої-четвертої груп зобов'язаний вести облік товарних запасів та підтверджувати їхнє походження

У податковій службі роз'яснили положення законодавства, що стосуються фізичних осіб-підприємців — платників єдиного податку другої-четвертої групи, відповівши на запитання про те, чи потрібно таким ФОПам вести облік товарних запасів та підтверджувати їхнє походження первинними документами.

У ДПС нагадали, що згідно із законом «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», підприємці, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків тощо) при продажі товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з прийому готівки для подальшого її переказу, зобов'язані вести облік товарних запасів, здійснювати продаж тільки тих товарів (послуг), які відображені у такому обліку.

Однак ці вимоги не поширюються на фізичних осіб — підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість, крім тих, хто провадить діяльність з реалізації:

технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

лікарських засобів та виробів медичного призначення;

ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Нагадаємо, що у 2022 році податки для фізосіб-підприємців збільшаться, що пов'язано зі зростанням у грудні 2021 року мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Фото з Pixabay

36

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter