Не менше 50% прожиткового мінімуму на дитину: як у 2022 році в Україні зросте рівень аліментів

У 2022 році мінімальні аліментні виплати на дітей збільшуватимуться паралельно зі зростанням прожиткового мінімуму, який попереднього разу переглянули 1 грудня цього року.

Як нагадують у Мін'юсті, з 1 грудня 2021 року прожитковий мінімум становить:

на дитину віком до 6 років — 2 100 гривень;

на дитину віком від 6 до 18 років — 2 618 гривень.

З урахуванням того, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму, то для цих категорій виплати на даний момент складають:

для дітей віком до 6 років — 1 050 гривень;

для дітей від 6 до 18 років — 1 309 гривень.

У 2022 році прожитковий мінімум вперше планують підвищити з 1 липня:

для дітей віком до 6 років — до 2 201 гривні;

для дітей від 6 до 18 років — 2744 гривень.

Отже, прив'язані до цього показники мінімальні аліментні виплати також збільшаться до 1100,5 гривні та до 1372 гривень відповідно.

Друге підвищення прожиткового мінімуму відбудеться за рік, з 1 грудня 2022 року:

для дітей віком до 6 років — до 2 272 гривень;

для дітей від 6 до 18 років — до 2 833 гривень.

Це означає, що мінімальні виплати збільшаться до 1136 та 1416 гривень відповідно.

Слід зазначити, що якщо хтось з батьків, який сплачує аліменти, отримує значну зарплату, то за рішенням суду мінімальний рекомендований платіж може становити 100 відсотків від прожиткового мінімуму.

Відповідно до положень Сімейного кодексу, аліменти платять й дітям віком від 18 до 23 років. Щоправда, за умови, що вони продовжують навчання. За основу визначення мінімального розміру аліментів беруть прожитковий мінімум для працездатних громадян. З 1 грудня 2021 року він становить 2 481 гривню, а мінімальні аліменти, відповідно — 1240,5 гривень.

Влітку 2022 року цей показник збільшать до 2 600 гривень (мінімальні аліменти зростуть до 1300 гривень), а у грудні — до 2 684 гривень (аліменти — до 1 342 гривень).

Нагадаємо, що наступного року заплановано 12 етапів підвищення пенсійних виплат різним категоріям українців, які пішли на заслужений відпочинок.

Фото з Pixabay

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