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Українцям нагадали: з 1 січня набуває чинності нова форма податкової декларації для фізосіб — що в ній незвичайного

14:15 30 грудня 2021
Податки

З 1 січня 2022 року вводиться в дію нова форма податкової декларації про майновий стан та доходи платників податків — фізичних осіб, що передбачає об'єднання звітності з ПДФО, єдиного внеску на соціальне страхування, а також декларування частини прибутку контрольованої іноземної компанії (КІК).

Як повідомляють у Державній податковій службі, форму декларації доповнено новими додатками:

  • ЄСВ 1, ЄСВ 2 та ЄСВ 3 — для платників єдиного внеску самозайнятих осіб (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування) та осіб, які сплачували добровільні внески, передбачені договором про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;
  • КІК — для платників, які мають обов'язок декларувати доходи КІК.

«Водночас, п. 54 підрозділу Х Перехідних положень Податкового кодексу України встановлено особливості застосування положень про оподаткування прибутку КІК протягом перехідного періоду, а саме: першим звітним (податковим) роком для звіту про КІК є 2022 рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року — звітний період, що починається у 2022 році)», — зазначили у податковій службі та додали: «Отже, за звітний період 2021 рік фізичні особи — платники податку додаток до податкової декларації КІК не заповнюють та не подають».

Раніше у податковій розповіли про податки та дати їхньої сплати у 2022 році для фізичних осіб-підприємців.

Фото з Pixabay

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