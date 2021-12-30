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Розмір виплат не зменшується: названо умови дострокового виходу українців на пенсію

14:25 30 грудня 2021
Пенсії в Україні

Достроковий вихід на пенсію в Україні є можливим у разі скорочення штатів на підприємстві для осіб передпенсійного віку. Про це йдеться у повідомленні офіційного сайту Бахмутської міськради Донецької області.

Право на дострокову пенсію поширюється на тих, хто був звільнений:

• зі скорочення штатів,

• у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємства (у документах має бути зафіксовано, що звільняють працівника з ініціативи роботодавця).

Які ще, крім цього, умови:

• до пенсійного віку звільненому має залишатися не більше ніж півтора роки,

• має бути вироблений повний стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків),

• звільнений працівник повинен протягом семи днів зареєструватися у службі зайнятості. Якщо для людини не зможуть підібрати потрібну роботу, то закон гарантує право на достроковий вихід на пенсію.

Звертаючись до Пенсійного фонду для призначення виплат, до заяви слід додати ще й клопотання про достроковий вихід на пенсію. Розмір пенсії визначається залежно від придбаного страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески до Пенсійного фонду. У зв'язку з достроковим виходом на пенсію її розмір не зменшується.

Як писали «ФАКТИ», незважаючи на те, що на 2022 рік Кабмін запланував 12 етапів підвищення пенсій, з 1 січня 2022 року на збыльшення пенсії зможуть розраховувати лише деякі «чорнобильці».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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