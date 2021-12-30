Обов'язкові касові апарати для ФОП: хто може не використовувати РРО з 1 січня

З 1 січня 2022 року розрахунки за товари та послуги не через касовий апарат залишаться доступні лише для підприємців у сільській місцевості або для ФОПів першої групи. Таке роз'яснення опублікувало Міністерство фінансів.

Реєстратор розрахункових операцій (класичний РРО або програмний ПРРО) повинен обов'язково бути у ФОПів другої-четвертої групи. На відстрочку може розраховувати лише малий бізнес у сільській місцевості, якщо виконуються чотири умови:

річний обсяг операцій не перевищує 1,09 млн. гривень (167 мінімальних зарплат). Сума вказана для одного структурного (відокремленого) підрозділу;

у торговій точці не реалізують підакцизні товари;

ФОП не торгує через інтернет;

ні в селі, ні в громаді, де знаходиться торговий об'єкт, не запроваджено обов'язкових касових апаратів для всіх ФОПів.

Звільнені від касових апаратів сільські ФОПи все одно повинні вести облік проданих товарів у розрахунковій книзі/книзі обліку розрахункових операцій.

Нагадаємо, раніше податкові консультанти дали рекомендації українським підприємцям щодо вибору касового апарату. Програмні РРО, незважаючи на символічну вартість та простоту реєстрації та застосування, підійдуть не всім.

Фото pixabay.com

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