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Гроші

З 1 січня деякі безробітні зможуть отримати фінансову допомогу від держави: кого стосується

16:40 30 грудня 2021
Бізнес

З 1 січня 2022 року, коли заплановано підвищення пенсійних виплат «чорнобильцям» з інвалідністю та сім'ям українців, які загинули під час АТО (ООС), фінансову допомогу для початку свого бізнесу зможуть отримати безробітні громадяни. За певних умов її можна буде не повертати.

Як повідомляють у Мінсоцполітики, на реалізацію цієї програми у Держбюджеті виділено близько 100 мільйонів гривень.

«Безвідсоткова фінансова допомога у розмірі до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року — 97 500 гривень) зможе використовуватися лише для оплати рахунків на придбання необхідного для започаткування власної справи обладнання та матеріалів. За три роки підприємницької діяльності допомогу доведеться повернути», — уточнили у міністерстві.

Перевагою цієї програми названо той факт, що сума, що повертається, зменшується на розмір сплачених за три роки податків та єдиного соціального внеску. А якщо підприємець працевлаштує ще двох осіб за направленням з центру зайнятості, то він може не повертати державі гроші.

«Для отримання фінансової допомоги слід звернутися із заявою до центру зайнятості за місцем проживання. Крім того, необхідно надати довідку про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, судимості, а також бізнес-план. Розробити бізнес-план допоможуть працівники центрів зайнятості, які надаватимуть учасникам бюджетної програми консультації з ведення бізнесу та організовуватимуть для них безкоштовне професійне навчання», — йдеться у повідомленні.

Ексклюзивний матеріал «Чому у 2022 році пенсії зростатимуть повільніше, ніж 2021-му: пояснює ексміністр Андрій Рева» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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