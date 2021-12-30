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Податкова амністія: яку нерухомість потрібно декларувати та хто оцінює її вартість

18:05 30 грудня 2021
нерухомість

Податкова амністія, що стартувала 1 вересня 2021 року, передбачає, що відзвітувати потрібно буде навіть за недобудовану нерухомість. Податкова служба роз'яснила, як оцінюється вартість недобудови та хто має визначати ціну.

Згідно з Податковим кодексом, податкова амністія поширюється на такі види об'єктів:

  • нерухомість, що належить декларантові, але ще не прийнята в експлуатацію;
  • нерухомість, що належить декларанту, але ще з незареєстрованим правом власності;
  • об'єкти, що не прийняті в експлуатацію, але розташовані на земельних ділянках, що належать декларанту (право власності, загальна власність, довгострокова оренда, право суперфіції).

Проводити оцінку об'єкта мають право:

  • оцінювачі (фізичні особи та компанії), які отримали сертифікат на право оціночної діяльності;
  • органи держвлади та місцевого самоврядування, які отримали повноваження на оціночну діяльність та у складі яких працюють оцінювачі.

При оцінці об'єкта враховуються:

  • витрати декларанта для придбання об'єкта;
  • оцінка майна та майнових прав, фінансових інструментів, інших активів.

Таким чином, заповнюючи графу 9 «Витрати на придбання/оціночна вартість» розділу V декларації, громадянин може звернутися до оцінювача з державного реєстру. Також декларант може вказати витрати на придбання нерухомості, що підтверджені документами (касові, товарні, видаткові чеки, розрахункова квитанція тощо).

Нагадаємо, раніше юристи роз'яснили, які санкції передбачаються до осіб, які не подали декларацію. У разі отримання податковими органами інформації про наявність у недекларанта активів, отриманих із незадекларованих доходів, ці особи вважатимуться порушниками податкового законодавства.

Фото pixabay.com

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