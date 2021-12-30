Частина ФОП таки зможе працювати без касових апаратів: кого це стосується

З 1 січня 2022 року обов'язковим для ФОП 2−4 груп стає використання реєстраторів розрахункових операцій чи програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО) — касових апаратів чи відповідних програмних засобів. Стосується це тих підприємців, що проводять розрахункові операції: отримують від покупця готівку, її замінники (талони, наприклад, чи жетони) або розрахунки йдуть через платіжні системи та банківські картки.

Якщо оплата оформляється за якісь послуги/роботи актом виконаних робіт та банківським переказом, розрахунковою операцією вона не буде. Не застосовуються РРО/ПРРО при оплаті через платіжний термінал, який належить банку, або з рахунку на рахунок (також — і при сплаті «кешем» у касу банку для подальшого переведення грошей на розрахунковий рахунок).

Штраф за порушення цієї норми: 100% від суми чека, якщо податківці впіймають порушника уперше. Другий і всі наступні порушення — 150% від суми чека. Також, нагадаємо, встановлені штрафи за:

- розрахунки без оформлення касових ордерів (340 грн);

- внесення змін до даних про проведені операції, нероздруковування контрольної стрічки (чи нестворення електронного контрольного зведення (510 грн.);

- неподання звітності про використання реєстратора (510 грн);

- відсутність книги обліку розрахункових операцій або ж використання незареєстрованої книги (850 грн);

- реалізацію підакцизних товарів без попереднього програмування кожного найменування — 5100 грн.

Сільські магазини, що належать ФОП, поки що можуть не застосовувати реєстратори, якщо їхній річний оборот менший за 1,085 млн грн (167 мінзарплат), вони не ведуть дистанційну торгівлю й не торгують підакцизними товарами. В цьому випадку рішення — за сільськими радами, які можуть зобов'язати цих підприємців використовувати РРО/ПРРО.

Зазначимо, що податківці через пандемію ковіду пообіцяли не штрафувати людей під час карантину.

Більше про те, що очікує українців після новорічної ночі — у матеріалі «Зростуть податки, пенсії, вартість води, газу, Інтернету, домофонів та конвертів: що зміниться в Україні з 1 січня».

Фото https://ua.depositphotos.com/

217

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter