Дванадцять етапів підвищення пенсії: кому й на скільки збільшать виплати у 2022 році

З 1 січня 2022 року пенсії будуть підвищені майже 40 тисячам «чорнобильців» — з цього дня набувають чинності зміни до Закону «Про статус та соціальний захист українців, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи». Мінімальні пенсії тих, хто отримав інвалідність як ліквідатор аварії на ЧАЕС, становитимуть 14 600 грн — для першої групи інвалідності, 9 500 — для другої та 7 000 — для третьої.

Також підвищується до 7 800 грн мінімальна пенсія з утрати годувальника сім'ям загиблих учасників АТО/ООС (дружина/чоловік, непрацездатні батьки — пенсія призначається кожному з них). До цієї пенсії також може надаватися адресна допомога, причому незалежно від отримання цієї виплати іншими членами родини.

Також зросте пенсія жінок, що народилися до 1962 року, — на 9 відсотків.

Загалом на 2022 рік заплановано 12 етапів підвищення виплат різним категоріям пенсіонерів. Так, на березень призначена індексація компенсаційних виплат: для 75−80-річних пенсіонерів виплати підвищать до 400 гривень, для тих, хто старші за 80 років, — 500 грн.

А у жовтні заплановано введення мінімальної пенсії для тих, хто досягнув 70-річного віку та має трудовий стаж 35 (для чоловіків) або 30 (для жінок) років, — 3 000 грн. При меншому стажі мінімальна пенсія буде вираховуватись пропорційно до нього. Також у жовтні 300 гривень компенсаційних виплат почнуть отримувати 70−75-річні пенсіонери.

Тим людям, чий стаж менше від 15 років, пенсія не призначається, їм виплачується грошова допомога, якщо місячний дохід цих людей менший за прожитковий мінімум.

Нагадаємо, у 2022 році на пенсію за віком можна вийти у 60 років при наявності 29 років страхового стажу, у 63 роки — при стажі 19−29 років, у 65 — відпрацювавши 15−19 років.

Держбюджет-2022 передбачає значне збільшення зарплат у медиків. Так, мінімальна зарплата лікаря має скласти 20 тисяч гривень, середнього медпрацівника — 13,5 тис. грн. Певно, через це глава Мінохорони здоровʼя Віктор Ляшко оголосив, що підписав договір з держкомпанією «Укрфінжитло», що реалізує соціальні ініціативи у сфері нерухомості. Згідно з документом, з 1 січня 2022 року медики зможуть інвестувати у власне житло.

Також обіцяють підвищити з 1 січня 2022 року доходи педагогів. Причому зростати будуть не тільки посадові оклади (на 5−30 відсотків, в залежності від закладів та установ), але й різноманітні надбавки та доплати, прив'язані до розміру посадового окладу (за класне керівництво, перевірку зошитів тощо).

Надбавки за педагогічні та інші звання зростуть на 10−20%, за використання в роботі іноземної мови — на 5−10%.

Більше про те, що очікує українців після новорічної ночі, читайте у матеріалі «Зростуть податки, пенсії, вартість води, газу, Інтернету, домофонів та конвертів: що зміниться в Україні з 1 січня».

Фото https://ua.depositphotos.com/

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